"Estamos agora a acordar para a realidade pós-explosão", conta português em Beirute

João Sousa escapou ileso às duas fortes explosões que, na terça-feira ao final do dia, abalaram a capital libanesa, outrora conhecida como a Paris do Médio Oriente. Provocaram, pelo menos 100 mortos e cerca de 4 mil feridos.

“A informação oficial é que isto foi um acidente”, mas “o que se ouve nas ruas é que isto foi um ataque, não há é provas para já”, relata à Renascença.

“A população não tem confiança nenhuma no Governo ou na classe política” e “há uma questão histórica neste país em relação a Israel”, que leva a crer que “qualquer ataque que seja feito aqui normalmente é proveniente de Israel.”

Nos últimos meses, adianta João Sousa, "as pessoas têm ouvido falar bastante na possibilidade de um ataque”. No rescaldo das explosões de ontem, Israel disse publicamente que não está por trás do que aconteceu.

Calcula-se, neste momento, que a magnitude da explosão se deveu ao facto de estarem armazenadas no porto de Beirute várias toneladas de nitrato de amónio, um componente de material explosivo. E os efeitos estão à vista: “Praticamente tudo ficou danificado”, conta o português.