Após explosão devastadora em Beirute, Líbano tem cereais "para pouco menos de um mês"

Esta quarta-feira, o ministro da Economia do Líbano explicou que, com a explosão "devastadora" de ontem, as reservas de trigo armazenadas ao longo de vários meses desapareceram, deixando a nação com cereais garantidos "para pouco menos de um mês".

Quando se deu a explosão, o silo de Beirute armazenava não mais que 15 mil toneladas de trigo, de acordo com Ahmed Hattit, dirigente do sindicato de importadores de cereais, citado pelo jornal local "Al-Akhbar".

O silo que ficou destruído tinha capacidade para armazenar 120 mil toneladas de cereal, de acordo com Ahmed Tamer, diretor do porto de Trípoli, a segunda maior cidade do Líbano.

Hattit adianta que as atuais reservas de farinha do Líbano são suficientes para garantir as necessidades do mercado durante um mês e meio. Também assegura que quatro navios de carga, que transportam no total 28 mil toneladas de trigo para o país, ainda não atracaram no porto.

De acordo com uma fonte oficial do Ministério da Economia, citada pela emissora LBCI, o Líbano está a tentar transferir de imediato quatro navios com um total de 25 mil toneladas de farinha para o porto de Trípoli.

Países disponibilizam ajuda médica

França, Turquia e vários Estados do Golfo estão entre os países que já ofereceram ajuda ao Líbano após a explosão no porto de Beirute.

O Presidente de França, Emmanuel Macron, disse que vai enviar 55 forças de segurança e seis toneladas de equipamento de saúde. Dez médicos de unidades de emergência francesas também vão voar para Beirute, após os hospitais da capital libanesa terem atingido o limite das suas capacidades face ao número elevado de feridos.