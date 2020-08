Rui Almeida quer estabilizar o Gil Vicente na I Liga

Rui Almeida pretende tornar o Gil Vicente um clube estável de I Liga, que não lute todas as épocas apenas pela manutenção.

Na apresentação como novo técnico gilista, o sucessor de Vítor Oliveira assumiu que "o objetivo primário é consolidar a estabilidade do clube".

"É fundamental o clube estar estável e não andar apenas a lutar pela manutenção. Mas isso demora algum tempo", reconheceu.

Sobre a decisão de deixar França, onde treinava há cinco anos, para regressar a Portugal, Rui Almeida explicou que tudo se baseou na visão que a direção do Gil Vicente lhe proporcionou para o futuro do clube:

"Foi um desafio que me lançaram. Sou português e quando me falaram neste projeto, a atração foi enorme, pela forma como me explicaram o Gil Vicente, a ideia que tinham para as próximas épocas. Foi fundamental o equilíbrio e estabilidade emocional do clube e das pessoas do clube."

Rui Almeida chega a um campeonato português "competitivo, com um nível de jogadores e treinadores elevado". "É preciso estarmos preparados para esta dificuldade", avisou o treinador, de 50 anos.