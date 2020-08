Leandro Silva emprestado ao Arouca

Leandro Silva vai ser reforço da Arouca, por empréstimo do AEL Limassol, do Chipre.

O médio de 26 anos vai continuar no futebol português, depois de ter representado a Académica na última época, também cedido pelo emblema cipriota.

Formado no FC Porto, Leandro Silva foi emprestado à Académica na época 2015/16 e na segunda metade de 2016/17, depois de uma passagem pelo Paços de Ferreira.

O médio foi contratado em definitivo pelo AEL Limassol no início de 2018, depois de uma temporada de cedência pelos dragões.

No total, Leandro Silva soma mais de 100 partidas no segundo escalão do futebol português. O Arouca continua a montar o plantel para o regresso à II Liga, depois de ter sido promovido do Campeonato de Portugal. A equipa será treinada por Armando Evangelista.