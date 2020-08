José Luís abandona Rui Pedro Soares

No Belenenses SAD, e um dia após o anúncio da continuidade de Petit no comando técnico, Bola Branca adianta que José Luís Domingos abandona os azuis, seis anos depois.

O até aqui diretor-geral da SAD explica a sua saída num texto publicado nas redes sociais, no qual agradece aos nove técnicos com quem trabalhou. Primeiro no Restelo e a seguir no Jamor. Também aos adeptos, "staff" ou administração, embora neste caso sem mencionar o nome do presidente Rui Pedro Soares.

O futuro de "Zé" Luís, de 48 anos, deve continuar a passar por Portugal e já na nova temporada. Tido como um dos mais competentes dirigentes do futebol português, Zé Luís chegou a ser associado ao Benfica, em face do regresso de Jorge Jesus aos encarnados, com quem mantém uma longa amizade.

Pós graduado em sociedades desportivas, "Zé" Luís começou a carreira no Estrela da Amadora, a sua terra natal, ainda na década de 90.