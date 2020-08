Santos demite Jesualdo Ferreira

Jesualdo Ferreira já não será o treinador do Santos, no Brasil. A informação já é oficial.

"A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do Peixe e deseja sorte na continuidade de sua carreira.", lê-se no comunicado.

O técnico português já não orientou o treino desta quarta-feira.

O Santos vem de uma série de maus resultados, incluindo a eliminação do Campeonato Paulista.

Jesualdo, de 74 anos, não chegou a começar o Brasileirão a primeira jornada seria daqui a quatro dias.