Casillas pendura luvas. “Grande guarda-redes e grande homem”

Os dois jogadores cruzaram-se no Real Madrid entre 2009 e 2015.

O Real Madrid, clube onde Casillas passou grande parte da carreira, também não ficou indiferente.

“Perante o anúncio de Iker Casillas sobre a sua retirada do futebol como jogador profissional, o Real Madrid querer deixar o seu reconhecimento, admiração e carinho a uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial”, escreveram os merengues.

“O maior guarda-redes da história do Real Madrid e do futebol espanhol chegou a nossa casa com nove anos. Aqui se formou e defendeu a nossa camisola ao longo de 25 anos, tendo-se tornada num dos nossos capitães mais emblemáticos. Iker Casillas conquistou o carinho do madridismo e é uma referência daquilo que representam os valores do Real Madrid”.