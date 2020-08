Adrien Silva pode trocar Leicester pelo Spartak Moscovo

Adrien Silva pode estar a caminho do Spartak de Moscovo, segundo avança o jornal "O Jogo", na edição impressa, esta quarta-feira.

A equipa russa já terá feito uma proposta ao médio internacional português, de 31 anos, que tem contrato com o Leicester City até 2021. Na última temporada e meia, Adrien esteve emprestado ao Mónaco.

Este poderá ser o ponto final no desejo assumido, mas difícil, de Adrien de regressar ao Sporting. De acordo com a referida publicação, o médio já está a discutir os termos da proposta do Spartak de Moscovo.

Adrien Silva deixou o Sporting em 2016/17, rumo ao Leicester, na badalada transferência que se processou com atraso e só se concluiu em janeiro dessa época. O internacional português não se conseguiu afirmar em Inglaterra e, ao fim de ano e meio, foi emprestado ao Mónaco.

Em época e meia no Principado, o médio recuperou os minutos de jogo que lhe faltavam. Em 2019/20, foi utilizado em 25 partidas.