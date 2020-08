Gilberto com viagem marcada para assinar pelo Benfica

O Benfica acertou a compra de Gilberto, lateral-direito do Fluminense, segundo avança o "Globoesporte", esta quarta-feira.

De acordo com o portal brasileiro, o defesa brasileiro, de 27 anos, já tem viagem marcada para Portugal, para realizar os obrigatórios exames médicos e, se não houver surpresas, assinar contrato com o Benfica.

Contactado pelo "Globoesporte", o Fluminense confirmou que "recebeu uma proposta do Benfica pelo lateral-direito Gilberto, fez uma contraproposta e está aguardando resposta" da equipa portuguesa. Esclarece o portal que falta apenas acertar detalhes burocráticos.

Caso se confirme a compra, Gilberto deverá ser o primeiro reforço do Benfica, nesta segunda era de Jorge Jesus no clube da Luz.

Gilberto formou-se no Botafogo, com um empréstimo ao Internacional pelo meio, antes de rumar a Itália, para representar a Fiorentina. Contudo, pouco jogou pela "Viola", que o emprestou, sucessivamente, a Hellas Verona e Latina, em Itália, e Vasco e Fluminense, no regresso ao Brasil. Em 2020, o Tricolor adquiriu o lateral-direito em definitivo.