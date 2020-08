Empresário de Pedrinho aprova... "Cebolinha"

Will Dantas garante em Bola Branca que Everton "Cebolinha" é uma "excelente contratação" para o Benfica.

O extremo do Grémio de Porto Alegre estará a caminho dos encarnados e o sócio do empresário directamente envolvido na transferência de "Cebolinha" para as águias fala de um jogador único, neste momento, no Brasil.

"É muito, muito, bom jogador! Quem estava a negociar era o meu sócio, o Giuliano Bertolucci. E se se concretizar é uma excelente contratação", começa por referir Will Dantas, também representante do já contratado Pedrinho.



A chegada à Luz de "Cebolinha", de 24 anos, estará presa por detalhes, depois de nos últimos meses o atacante ter perdido algum fulgor ao serviço dos gaúchos. Algo que é desvalorizado por Will Dantas, que vê benefícios para o seu agenciado com esta "junção" ao compatriota 14 vezes internacional "A" brasileiro.

"Muitas vezes um jogador oscila um pouco, é normal. Pelo conhecimento que tenho do futebol, o Cebolinha é o melhor da sua posição aqui no Brasil. O melhor que foi produzido ultimamente aqui no Brasil. O Benfica vai estar muito bem servido. Tanto do lado direito com o Pedrinho, como do lado esquerdo com o Cebolinha. Vão dar muito trabalho às defesas em Portugal. [Cebolinha] Vai ajudar muito o Pedrinho. Estou a gostar dos atletas que estão a ser contratados, que vão ajudar muito o Benfica e consequentemente o Pedrinho", reforça o empresário baiano.

Todavia, e pelo menos na opinião do novo técnico benfiquista - manifestada ainda ao serviço do Flamengo -, Pedrinho está um patamar abaixo de Cebolinha e outros. Fugindo à suposta polémica, Will Dantas, no entanto, tem uma leitura diferente das palavras de Jorge Jesus, mostrando-se confiante que Pedrinho, com este treinador, será (ainda) melhor jogador.

"O que o Jorge [Jesus] quis dizer, na altura, era que o Cebolinha é um jogador mais pronto. E com mais idade [24 anos]. Mas tenho a certeza que o Pedrinho nas mãos do Jorge Jesus vai crescer muito", defende, a horas de o ex-Corinthians, de 22 anos, aterrar em Lisboa para ficar às ordens do técnico amadorense. O que sucederá esta quinta-feira de manhã.



"Ele está muito confiante, com a certeza que fará muito sucesso. Mostrará todo o seu potencial. Ficarão encantados, pois é aquele tipo de jogador que já não existe. Vão constatar isso em Portugal", assegura o empresário em Bola Branca, antes de - ao seu estilo - brincar com o nome do eventual futuro parceiro de Pedrinho na linha avançada do Benfica 2020/21.

"Se der certo a contratação do Cavani, este não passará fome. Vai fazer muitos golos com as assistências do Pedrinho. Tenho a certeza absoluta disso", promete Will Dantas.



O Benfica prepara-se para pagar cerca de 20 milhões de euros por Everton Cebolinha, faltam pormenores, nomeadamente os prazos de pagamento. Pedrinho, contratado anteriormente, também custou 20 milhões.