Cebolinha a um passo do Benfica por 20 milhões de euros

Everton Cebolinha está muito perto de rumar ao Benfica por 20 milhões, de acordo com a imprensa desportiva desta quarta-feira.

Segundo o jornal "A Bola", as negociações com o Grêmio avançaram significativamente e o acordo está preso apenas por detalhes. Em discussão está uma transferência de 20 milhões de euros, mais bónus, com o clube brasileiro a ficar com 15% de uma futura mais-valia de uma eventual venda do extremo internacional brasileiro, de 24 anos.

O Grêmio detém apenas entre 50 e 60% dos direitos económicos do jogador (as versões variam), com 30% a caberem a Gilmar Veloz, antigo agente do extremo, e 10% ao Fortaleza, primeiro clube de Everton.

Na terça-feira, o presidente do Grêmio confirmou a existência de negociações com vista à transferência de Everton Cebolinha para a Luz.

"De momento não há nada. Agora, às 12h00, quando eu chegar no hotel, vou ter mais informações. Deixem as coisas acontecerem naturalmente. O que há de concreto é que, sim, vamos receber uma delegação do Benfica", referiu Romildo Junior à Rádio Bandeirantes.

Everton Cebolinha deverá, portanto, ser o primeiro reforço da segunda era de Jorge Jesus no Benfica, que começa na próxima época.