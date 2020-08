Benfica arranca pré-época no sábado

O Benfica confirmou, esta quarta-feira, que arrancará a preparação da época 2020/21 uma semana após a anterior terminar: no próximo sábado.

Na "newsletter" diária, o Benfica informa que o plantel realizará exames médicos no sábado e testes físicos no domingo, e começará a treinar sob as ordens de Jorge Jesus, novo treinador, na segunda-feira.

O Benfica arranca os trabalhos mais cedo por ter de disputar a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Duelo a uma única mão, marcado para 15 ou 16 de setembro.

Caso passe essa eliminatória, para a qual ainda não tem adversário - o sorteio está agendado para 31 de agosto -, o Benfica disputará o "play-off", este a duas mãos, a 22 ou 23 e 29 ou 30 de setembro.

O início do campeonato está previsto para 20 de setembro.