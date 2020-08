Luiz Phellype corre para a pré-época

Luiz Phellype vai estar apto para iniciar a pré-época com a equipa do Sporting. A garantia é deixada, em Bola Branca, pelo empresário do ponta-de-lança brasileiro, com base nas informações que o próprio lhe tem transmitido.

"Acabou de me 'passar' um áudio [via Whatsapp] a falar disso. Ficará até sexta-feira no Algarve [onde recupera de lesão, durante as férias], sendo que os preparadores que o acompanham acham que estará apto para começar com o grupo", revela João Aragão, mostrando-se agradado com o processo que se seguiu à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito do brasileiro.

Nestas declarações a Bola Branca, o representante assegura igualmente que Luiz Phellype "faz parte dos planos" leoninos para a nova época, depois de ter correspondido às expectativas em cerca de ano e meio de leão ao peito. "Foi mais do que o esperado", acrescenta.

A longa paragem competitiva do atacante, ainda assim, não afastou o interesse de outros clubes. João Aragão dá conta de "sondagens" de emblemas de "três países". Porém, "a vontade de Luiz Phellype é ficar no Sporting", termina.

Luiz Phellype ainda fez 9 golos em 26 partidas na época que agora terminou.