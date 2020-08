FC Porto. Sérgio Conceição com processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões foi expulso por palavras na primeira parte da final da Taça de Portugal contra o Benfica.

O FC Porto foi ainda multado em 4.080 euros pelo facto de nem o treinador nem outro elemento da equipa técnica ter comparecido na conferência de imprensa pós-jogo no Cidade de Coimbra.



Também o médio Luis Diáz, expulso na primeira parte, foi castigado com um jogo de suspensão.



Do lado encarnado também há castigo. Tiago Pinto, diretor-geral do Benfica, foi multado em 102 euros e suspenso por oito dias, após a expulsão na final da Taça de Portugal.

De acordo com o comunicado do Conselho de disciplina da FPF, Tiago Pinto foi expulso pelas palavras dirigidas à equipa de arbitragem perto do final do jogo: "Isto é uma brincadeira… é uma vergonha", segundo o relatório do árbitro Artur Soares Dias.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto conquistou a prova, derrotando o Benfica por 2-1.