​Covid-19. Há mais um funcionário do Parlamento infetado

Há mais um funcionário do Parlamento com Covid-19. Trata-se de um "assistente operacional", que tinha estado em contacto com o primeiro caso detetado, no dia 24 de julho, data do debate do Estado da Nação.

Fonte parlamentar adiantou esta terça-feira à Renascença que o segundo funcionário infetado está assintomático, mas com teste positivo ao novo coronavírus, estando em isolamento desde esse dia.

Os outros cinco funcionários que estiveram em contacto com o primeiro caso identificado testaram negativo, acrescenta a mesma fonte, e também estiveram em isolamento desde a confirmação do primeiro positivo.

O primeiro caso de um funcionário parlamentar infetado com Covid-19 só foi confirmado oficialmente na passada terça-feira, dia 28, apesar de os serviços do Parlamento saberem desde dia 24 de julho.

Os grupos parlamentares também só foram formalmente informados dia 28, quatro dias depois de os serviços terem sido alertados no dia do debate do Estado da Nação, ao final da tarde, através de um e-mail da secretária-geral do Parlamento, quando a notícia já tinha sido avançada pela agência Lusa.