Acidente com Alfa em Soure. Autarca pede demissão do líder da Infraestruturas de Portugal

Saiba mais: Alfa pendular descarrila em Soure. Pelo menos dois mortos e 43 feridos

Testemunha à Renascença. "Ouvimos um barulho forte e percebemos que era muito grave"

Marcelo envia condolências às famílias de vítimas do acidente com Alfa

Tudo o que se sabe sobre o descarrilamento do Alfa-pendular O presidente da Câmara de Santarém pediu esta terça-feira a demissão do presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo. O pedido surge depois de mais um episódio nas polémicas que têm oposto a autarquia e a empresa pública relativamente à envolvente da Linha do Norte, na sequência do acidente com o Alfa Pendular em Soure, que vitimou duas pessoas e fez 43 feridos. Numa nota enviada à comunicação social, Ricardo Gonçalves (PSD) destaca que, há cerca de um ano, desafiou “o presidente da IP a refletir sobre se tinha condições para continuar no cargo” por causa do processo de consolidação das Encostas das Portas do Sol e da reabertura, de forma condicionada, da Estrada Nacional (EN) 114. “Se há um ano desafiei o presidente da IP a refletir sobre se tinha condições para continuar no lugar, hoje afirmo com toda a convicção que se deve demitir de imediato, ou então ser demitido pelo ministro Pedro Nuno Santos ou pelo primeiro-ministro, António Costa”, defendeu.

O autarca afirma que, em abril, verificou-se “mais uma trágica morte na Linha do Norte”, numa passagem de nível na zona do Casal do Peso, a segunda no período de cinco anos, perante a qual “a IP, mais uma vez, tentou, de forma vergonhosa, passar a responsabilidade” para a Câmara de Santarém. Ricardo Gonçalves diz que a empresa atribuiu a responsabilidade à autarquia por considerar que esta deveria ter feito uma obra na passagem que, segundo o autarca, a câmara só poderia iniciar depois de receber o projeto que a IP “sabia não ter enviado”. “Mas, hoje, soubemos que essa obra não fazia sequer parte das três recomendações do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários para mitigar o risco de atravessamento daquela passagem de nível”, destacou o autarca, salientando que a câmara, “desde a primeira hora, defendeu que ali se devia construir uma passagem desnivelada, o que sempre foi refutado pela IP, por questões financeiras”. “Isto é gravíssimo”, considera, defendendo a demissão do administrador da IP, António Laranjo.