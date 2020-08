Um incêndio que lavra em povoamento florestal, desde as 20:49 de segunda-feira, no concelho de Arouca, foi hoje dominado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O incêndio foi dominado pouco depois da 01h00, detalhou a mesma fonte, acrescentando que neste momento estão a decorrer as operações de rescaldo.

Por volta das 04h00 encontravam-se no local 193 operacionais apoiados por 55 viaturas, informou a fonte do CDOS de Aveiro.