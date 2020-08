"Boom" de mortes em julho. Sindicato dos Médicos pede investimento no SNS

“Naturalmente, as pessoas tiveram receio de recorrer aos hospitais e por isso é importante dizer que os hospitais são locais seguros. Existem condições para que as pessoas que não tenham a doença [Covid] possam recorrer a eles e não estejam à espera das últimas situações para o fazer. É essencial que se crie a noção de segurança”, defende Jorge Roque da Cunha.

Dizem eles que a elevada mortalidade de julho pode também ser um efeito secundário do confinamento e do auge da pandemia em Portugal, período durante o qual o acesso ao SNS esteve condicionado – além de as pessoas terem medo de lá ir.

Segundo o jornal , em julho deste ano morreram mais 2.137 pessoas do que em igual período do ano anterior.

Os números são avançados nesta terça-feira pelo jornal “Público”, com base no sistema nacional de Vigilância da Mortalidade (eVM), que regista o número de óbitos diários desde 2009.

A APHP lembra que, com o decreto do estado de emergência, “houve uma quebra abrupta na atividade de todos os hospitais portugueses a partir da segunda quinzena de março, que se agravou em abril”.

Face à aproximação de mais um outono/inverno que se aproxima, Roque da Cunha admite que está preocupado com a possibilidade de “a próxima época da gripe” coexistir com a pandemia e que “as duas situações possam causar sérios constrangimentos”.

É, por isso, necessário investimento . “O investimento no Serviço Nacional de Saúde tem de sair do papel, tem de passar a ser uma realidade”, defende.

No caso dos hospitais privados, “a atividade chegou a cair cerca de 67% em abril, face ao mesmo mês do período homólogo”, uma situação que foi transversal ao setor da saúde, quer no setor público quer no privado ou social, por causa da pandemia.

Nas consultas de especialidade, os privados dizem ter passado de cerca de 700.000 em fevereiro para menos de 400.000 em março e cerca de 150.000 em abril, valores que começaram a inverter em maio.

Em julho, extrapolando para o total do mês a partir dos dados obtidos até dia 22, os privados conseguiram recuperar nas consultas de especialidade para um valor próximo das 650.000.

“Nota-se, no entanto, ainda uma quebra da ordem dos 50% nos episódios de urgência”, reconhece a APHP.

“É fundamental que as pessoas continuem a cuidar da sua saúde, que não tenham receio de ir ao hospital”, afirma o presidente da associação, Óscar Gaspar, sublinhando que os hospitais privados estão já a funcionar em pleno.