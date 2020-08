Líbano pede ajuda após explosões em Beirute

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, apela aos "países amigos" para ajudarem o país, depois das mortíferas explosões que abalaram o porto da capital, Beirute.

"Lanço um apelo urgente a todos os países amigos e aos países irmãos que amam o Líbano a estarem do nosso lado e a ajudarem-nos a curar as nossas feridas profundas", afirmou o chefe do executivo libanês.

As palavras de Hassan Diab já foram ouvidas no mundo árabe, tendo vários países mostrado solidariedade com o Líbano e a ofereceram-se para enviar ajuda depois da forte explosão no porto de Beirute, que provocou um número indeterminado de vítimas e grandes danos materiais em vários bairros.