América do Sul e Caraíbas ultrapassam os cinco milhões de casos

Veja também:



O número de casos de Covid-19 na América do Sul e Caraíbas ultrapassou, na segunda-feira, a barreira dos cinco milhões, segundo uma contabilização da agência France-Presse.

A pandemia já causou mais de 202.000 mortes na região, sendo o Brasil o país mais atingido, com 94.665 (quase 47% dos óbitos na região), segundo as informações divulgadas na segunda-feira num portal do Ministério da Saúde brasileiro.

O Brasil apresenta ainda 2.750.318 casos de infeção provocados pelo novo coronavírus, segundo a mais recente atualização do Governo brasileiro, número que corresponde a 55% dos casos na região.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 689 mil mortos e infetou mais de 18,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.