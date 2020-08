Miguel Cardoso vê evolução em Nuno Santos para dar salto para um grande

Em entrevista a Bola Branca, Miguel Cardoso relaciona a explosão mediática de Nuno Santos com o casamento perfeito com a forma de jogar do Rio Ave de Carlos Carvalhal e recorda o constante processo de evolução do dianteiro em Vila do Conde.

“O Nuno Santos teve uma primeira entrada no Rio Ave num momento difícil para ele, tinha feito uma lesão e foi um ano em que não se afirmou de imediato, um pouco pela forma como jogávamos na altura e por ter vindo desse processo de lesão. Mas foi sempre um jogador que nós sentíamos que tinha um potencial muito grande, e que acreditávamos que iria ser uma mais valia para o Rio Ave num futuro. Ele este ano atingiu o auge ao nível técnico e tático, por aquilo que foi a sua adaptação à forma de jogar que Carlos Carvalhal implementou e que permitiu extrair o que de melhor o Nuno tem”, considera.

Um jogador espremido na plenitude por Carvalhal, é o que analisa Miguel Cardoso. Mas a realidade é que, dando o salto para um patamar superior, Nuno Santos terá de apanhar um treinador que dê sequência ao aproveitamento de todas as suas qualidades.

“O Nuno é um dominante esquerdo, muito forte a jogar na direita e entrar em espaços interiores com um remate forte. Na esquerda aberto sobre a linha permite outras variantes por ser um jogador rápido e profundo e forte no um contra um. Para além disso, libertou-se mentalmente e percebeu claramente aquilo que tem de muito forte e como levar para a equipa. A partir daqui o patamar de exigência aumenta, é preciso compreender de que forma ele pode contribuir para uma forma de jogar, e ele também tem de dar mais um passo enquanto atleta e confirmar o seu potencial. É um jogador que naquilo que tem de muito forte, é mesmo muito forte, e se isso corresponder às expectativas em termos de ideias de jogo de um treinador, acho que pode dar um passo para um patamar seguinte”, conclui.

Nuno Santos tem 25 anos e estará na mira do campeão FC Porto. Poderá custar qualquer coisa como cinco milhões de euros.