Lakers garantem primeiro lugar da Conferência Oeste

Os Los Angeles Lakers selaram o primeiro lugar da Conferência Oeste, na madrugada desta terça-feira, ao derrotarem os Utah Jazz, por 108-116.

A primeira parte foi bastante igualada, mas no terceiro período os californianos dispararam para a vitória. Anthony Davis foi a estrela da partida, com um duplo-duplo de 42 pontos e 12 ressaltos. LeBron James roçou o triplo-duplo, com 22 pontos, oito ressaltos e nove assistências.

Nos Jazz, de nada valeram os 33 pontos de Donovan Mitchell, os 24 de Mike Conley ou o duplo-duplo de 16 pontos e 13 ressaltos de Rudy Gobert.

Com este resultado, os Lakers já sabem que terminarão a fase regular no primeiro lugar do Oeste. Os Jazz, também já apurados para os "play-offs", falharam a ultrapassagem aos Houston Rockets, que estão em quarto.

A vantagem de terminar a fase regular em primeiro é que o adversário na primeira ronda dos "play-offs" será o oitavo classificado.

Todos os resultados



Miami Heat 103-107 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 132-130 San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder 113-121 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 109-99 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 100-111 Indiana Pacers

Utah Jazz 108-116 Los Angeles Lakers