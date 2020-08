I Liga arranca a 20 de setembro

A razão para estes adiamentos é a indefinição sobre as equipas que participarão nas várias competições, devido aos casos de Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal e das subidas do Campeonato de Portugal.

Aves e Vitória falharam a apresentação dos respetivos processos de licenciamento nas competições profissionais para a próxima época, nomeadamente os pressupostos financeiros, e foram automaticamente despromovidos ao Campeonato de Portugal. Com isto, o Portimonense continua na I Liga, e Cova da Piedade e Casa Pia mantêm-se na II Liga.

Contudo, Aves e Vitória recorreram, com efeito suspensivo.

Face ao término precoce do Campeonato de Portugal devido à pandemia da Covid-19, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu que Vizela e Arouca, equipas com mais pontos das quatro séries, subiriam à II Liga. Porém, vários clubes interpuseram providência cautelar, que o Tribunal Arbitral do Desporto aceitou, suspendendo as subidas administrativas.

Dois casos que atrasam o sorteio e o arranque das competições profissionais e cujo desfecho se perspetiva demorado.