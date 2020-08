Adiar I e II Ligas "foi prudente", mas subidas e descidas "ainda vão demorar" a resolver

Tiago Machado que separa claramente os casos do Aves, que falhou o prazo para recurso, e do Vitória de Setúbal, dos restantes:

"Estes casos do Desportivo das Aves e do Vitória de Setúbal são de natureza económica e financeira, mas não só. Trata-se do cumprimento das regras estabelecidas desde que foi criado o regime de licenciamento dos clubes. A questão do Vizela e do Arouca é mais complexa, porque tem a ver com a conclusão dos campeonatos e com algo que é muito difícil de definir claramente que é o mérito desportivo."

Tiago Machado faz notar que a questão do mérito desportivo pode abrir portas a diferentes interpretações na justiça desportiva.

“Mérito desportivo pode ser muita coisa”, esclarece o especialista, recordando que a Federação Portuguesa de Futebol "utilizou o conceito, cumprindo o que foi determinado pela FIFA e pela UEFA".

"O próprio Governo, em Conselho de Ministros, entendeu que só a I Liga e Taça de Portugal deviam ir até ao fim, mas mesmo assim é algo que pode dar azo a decisões que possam não ser lineares na primeira, segunda ou outra instância para a qual os clubes possam recorrer", explica.