Iker Casillas confirma adeus aos relvados

"Por acolher-me como o fez, por me ensinar a ver as coisas desde outro ângulo, por me dar a oportunidade de conhecer bem um clube e uma cidade pelos quais me apaixonei e que sempre levarei no coração."

"O meu percurso no futebol profissional começou há 30 anos, foi um caminho longo e, como todos os caminhos, teve momentos bons e menos bons, alegrias, mas também tristezas. Neste momento da minha vida, e em retrospetiva, posso dizer sem lugar para dúvidas que valeu a pena", escreveu Casillas, que terminou a carreira no FC Porto.

Carreira recheada de sucessos

Iker Casillas começou a carreira no Real Madrid, clube em que foi formado e que representou, a nível profissional, durante 16 temporadas. Em 2015/16, rumou ao FC Porto, onde ficou por cinco épocas.

A última época no Dragão, contudo, foi meramente simbólica, dado que Casillas não jogou um único minuto, em virtude do enfarte agudo do miocárdio que sofrera em maio de 2019, durante um treino.

Ainda assim, o plantel do FC Porto fez questão de o incluir nos festejos da conquista do campeonato e, após a vitória na Taça de Portugal, Casillas levantou o troféu com Danilo Pereira e Sérgio Conceição.

"San Iker", ou "El Santo", termina a carreira com 1074 jogos a nível profissional, 907 a nível de clubes e 167 na seleção espanhola.

Pelo FC Porto, venceu um campeonato e uma Supertaça. Pelo Real Madrid, venceu cinco Ligas, duas Taças do Rei, quatro Supertaças espanholas, três Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Taça Intercontinental e duas Supertaças Europeias. Por Espanha, conquistou um Mundial e dois Europeus, além de um Mundial de sub-20.

A título individual, Casillas foi eleito o melhor guarda-redes do mundo em 2010 e entrou cinco vezes seguidas na equipa do ano da FIFA.