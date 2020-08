Dybala sucede a Cristiano Ronaldo como melhor em Itália

O argentino Paulo Dybala foi considerado o melhor futebolista do ano no campeonato italiano. Sucede ao colega de equipa Cristiano Ronaldo.

Dybala fez 14 golos em 38 jogos em competições internas pela Juventus. Já CR7 fez as mesmas 38 partidas e marcou 33 golos (31 no campeonato e dois na Taça).

O avançado português também perdeu a competição do melhor avançado, para Ciro Immobile. O homem da Lazio foi o melhor marcador da Série A e terminou a época com 37 golos em 40 jogos oficiais no país.

Lista de prémios 2019/2020:

Melhor guarda-redes: Wojciech Szczesny (Juventus)

Melhor defesa: Stefan De Vrij (Inter)

Melhor médio: Papu Gomez (Atalanta)

Melhor avançado: Ciro Immobile (Lazio)

Melhor jovem: Dejan Kulusevski (Parma)

MVP: Paulo Dybala (Juventus)