Manifestações contraditórias

Em Israel, multiplicam-se as manifestações de pessoas com máscara contra a incapacidade do primeiro-ministro Netanyahu para conter a pandemia. Ali, o desconfinamento precipitou uma subida alarmante dos infetados. Os israelitas queixam-se de que o seu primeiro-ministro está mais interessado no seu julgamento a correr num tribunal do que em combater o coronavírus.

Recorde-se que Netanyahu partilha a chefia do governo com Benny Ganz, o ex-líder da oposição, que tomará o seu lugar em meados de 2021. Foi esta a única maneira encontrada para evitar uma quarta eleição geral sucessiva em Israel – as eleições anteriores não permitiram a nenhum dos líderes encontrar uma maioria no parlamento israelita.

Uma das bandeiras de Netanyahu tem sido a anexação por Israel de grande parte da Cisjordânia, além de não travar a multiplicação de colonatos israelitas nesse território, habitado por palestinianos. Um pretenso “plano de paz” israelo-árabe gizado pelo genro de Trump, Jared Kushner, que é judeu e, na prática, atua como principal conselheiro do Presidente, continha uma proposta deste tipo. Esse plano foi imediatamente rejeitado pelos palestinianos, como era de prever.

No fim de junho, Netanyahu disse que era altura de avançar com a anexação de grande parte da Cisjordânia. Mas Benny Ganz, agora ministro da Defesa enquanto não se torna primeiro-ministro, recusou publicamente essa iniciativa, argumentando que a prioridade do governo devia ser a luta contra o coronavírus.

Curiosamente, de Washington não veio qualquer palavra incitando Netanyahu a avançar para a Cisjordânia. É provável que Trump tenha entretanto percebido que o envolvimento dos EUA nessa aventura não seria do agrado de muitos eleitores americanos. E é a reeleição de Trump em 3 de novembro próximo que dita a política da Casa Branca, incluindo a política externa.