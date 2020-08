Grêmio confirma reunião com Benfica por Cebolinha

Benfica e Grêmio vão discutir, esta terça-feira, a eventual transferência de Everton “Cebolinha” para a Luz.

A confirmação das negociações foi deixada pelo próprio presidente do clube brasileiro.

"De momento não há nada. Agora, às 12h00, quando eu chegar no hotel, vou ter mais informações. Deixem as coisas acontecerem naturalmente. O que há de concreto é que, sim, vamos receber uma delegação do Benfica", referiu Romildo Junior à Rádio Bandeirantes.

Na quinta-feira, o Grêmio volta a entrar em campo e vai defrontar o Internacional. O líder do clube não garante que Everton jogue.

“Se ele vai jogar o Gre-Nal ou não, não há como dizer, pois não há nada concreto sobre nada”, acrescentou.

O extremo internacional brasileiro pode ser uma das contratações do novo Benfica, mas vai ser necessário abrir os cordões à bolsa. O Grêmio tem pedido 30 milhões de euros para começar a conversar.