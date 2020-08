Setúbal celebra a cultura com Festival Internacional de Teatro

O Festival Internacional de Teatro de Setúbal está de volta, entre os dias 21 e 29 de agosto, com espetáculos, concertos e uma exposição em vários equipamentos e espaços públicos da cidade.

Organizado pelo Teatro Estúdio Fontenova, em parceria com a Câmara Municipal, a Festa do Teatro 2020, na sua 22.ª edição, vai apresentar cerca de três dezenas de atividades, com destaque para duas estreias de espetáculos.

O evento continua a ser, de acordo com a presidente do município, Maria das Dores Meira, um “palco de consistente formação de públicos, de promoção e divulgação de novos valores e facilitação do acesso à cultura a todos”.

Na apresentação do certame, a autarca realçou a importância do envolvimento da comunidade local no festival, considerando-a, “absolutamente fundamental” para incentivar e sensibilizar as gerações futuras, para as áreas do teatro e da cultura.

Espetáculos cénicos, atuações musicais e uma exposição compõem a programação da edição deste ano, que inclui, igualmente, atividades paralelas, como como a manufatura e a venda de máscaras de proteção individual, alternativas e personalizáveis, dentro do contexto pandémico que se vive.