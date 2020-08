Secretário pessoal de Bento XVI diz que doença do Papa Emérito “não é um caso grave”

O comunicado do Vaticano cita o secretário pessoal do Papa´Bento XVI, o arcebispo alemão Georg Ganswein. Segundo o arcebispo, prefeito, “as condições de saúde do Papa Emérito não são motivo de especial preocupação”.

Ainda segundo o arcebispo Gänswein, o Papa Emérito “está a passar pela fase mais aguda da doença”, ainda que, e apesar de Joseph Ratzinger ter 93 anos, “não seja um caso grave”.