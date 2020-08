Rodolfo Reis: "Renovar com Sérgio Conceição é importantíssimo"

Rodolfo Reis aplaude a iniciativa de Pinto da Costa de oferecer a renovação a Sérgio Conceição, algo que considera fundamental para que o FC Porto dê continuidade aos títulos conquistados esta temporada.

"O ponto número um, para o Porto iniciar a época, tem de ser a renovação do Sérgio. É importantíssimo", sublinha Rodolfo Reis, antigo capitão da formação azul e branca, em entrevista a Bola Branca.

Rodolfo Reis sustenta a sua posição com o facto de Sérgio Conceição ser o principal responsável pelos sucessos dos últimos anos:

"Conseguiu, em três anos, dar dois títulos ao Porto. Na época passada lutou até ao fim pelo título e este ano fez a dobradinha, coisa que não era fácil, devido à pandemia e a tudo aquilo que se passou. É na realidade o obreiro número um desta vitória do FC Porto."

Por cada jogador que saia, deve entrar um igual ou melhor





Nesta entrevista à Renascença, Rodolfo Reis defende que a FC Porto SAD deve fazer um esforço para manter no plantel os jogadores mais influentes e que maior peso tiveram na conquista da dobradinha.

O antigo jogador enumera Pepe, Mbemba, Alex Telles, Danilo Pereira, Otávio e Corona como jogadores “nucleares” e de “capital importância”.

Rodolfo Reis faz notar que “quando uma equipa é campeã e faz a dobradinha, mostra em campo união e solidariedade, e isso significa que o grupo está construído”. Porém, reconhece que a composição do plantel para a próxima época “vai depender das saídas". "Sabemos que o FC Porto vai ter de vender, porque o dinheiro não abunda”, admite.

Advoga Rodolfo Reis que as mexidas no quadro de jogadores “têm de ser cirúrgicas e por cada jogador que saia tem de entrar um do mesmo nível, com o mesmo rendimento ou, se possível ainda melhor”.

Não deixa, contudo, de salvaguardar que "o Porto já foi campeão da Europa, teve saídas de jogadores importantíssimos e soube refazer o plantel". "É isso que espero do Sérgio Conceição e do presidente Pinto da Costa”, declara Rodolfo Reis, convicto de que a equipa se apresentará igualmente forte para a próxima época.

Quanto aos objetivos, Rodolfo Reis aponta essencialmente ao plano interno. “Tenho pena de dizer isto, mas o Porto, como o Benfica, o Sporting e agora o Braga, que parece também querer mais altos voos, irão lutar pelo campeonato e pela Taça de Portugal", assume.

Na Europa, “é ir o mais longe possível, jogo a jogo, tendo a noção exata" de que os clubes portugueses estão "afastados das equipas de grande nível”.

Fazer férias em Portugal é boa ideia

Os jogadores do FC Porto iniciam, esta segunda-feira, um período de 22 dias de descanso e terão sido aconselhados a não sair do país, devido à pandemia de Covid-19.

Rodolfo Reis não poderia estar mais de acordo. “Penso até que todas as equipas farão o mesmo, porque estão sujeitas a que os jogadores saiam para países onde a pandemia está mais difícil de controlar; se eles contraem a doença o Porto ou seja que equipa for fica sem jogadores para iniciar a época e isso seria muito complicado”, conclui.