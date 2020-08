FC Porto ultrapassa rivais por Taremi e Nuno Santos

O FC Porto está interessado em contratar Mehdi Taremi e Nuno Santos, e já terá entrado em contacto com o Rio Ave nesse sentido, ultrapassando os rivais, segundo avança o jornal "Record", esta segunda-feira.

O presidente portista, Pinto da Costa, já terá falado com o homólogo vilacondense, António Silva Campos, para perceber o que este pede pelos dois jogadores, cobiçados também por Benfica, Braga e Sporting.

Taremi, ponta de lança, de 28 anos, pode custar seis milhões de euros ao FC Porto, pelos 60% do passe que o Rio Ave possui. O internacional iraniano chegou esta temporada ao Rio Ave e, em 37 jogos, marcou 21 golos. No campeonato, marcou 18 vezes em 30 encontros, o que o deixou igualado com Carlos Vinícius e Pizzi, ambos do Benfica, na liderança da lista de melhores marcadores.

Nuno Santos representaria um investimento de cerca de cinco milhões de euros. O extremo português, de 25 anos, está no Rio Ave desde 2017/18, mas só esta época é que as lesões o deixaram ser feliz. Somou cinco golos e sete assistências em 38 jogos.