Pescadores do Baixo Alentejo contra proibição da pesca. “Há muita gente a passar mal”

Pedro Santos veio de Motrinos, no concelho de Reguengos de Monsaraz. Dos pouco mais de 40 anos de vida que leva, 15 têm sido dedicados à pesca, atividade que já o avô exercia. Desde 2018, vê a vida a andar para trás, por causa da revogação de uma lei que permitia a total liberdade de pesca do lagostim vermelho do Louisiana, uma espécie invasora das principais bacias hidrográficas do país, agora apenas permitida em algumas zonas.

Pedro foi um dos cerca de sessenta pescadores e mariscadores profissionais de águas interiores do Baixo Alentejo, que se manifestaram, esta manhã, em Évora, cidade onde estão localizados os serviços regionais do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Com os agentes da PSP por perto, em marcha lenta, duas dezenas de veículos, alguns com os barcos atrelados, causaram mais ruido nas ruas da cidade, do que, propriamente, constrangimentos no trânsito. O objetivo era exigir o levantamento da proibição da pesca do lagostim-vermelho-do-Louisiana.

À Renascença, Pedro Santos admite que, apesar da proibição e das multas pesadas - vão de cinco mil a 50 mil euros - há quem arrisque para garantir o sustento da família.

“Na bacia hidrográfica do Guadiana, já foram apanhados alguns pescadores, pois pensamos que podemos nalguns sítios, mas afinal não podemos. Parece que somos criminosos e o que queremos é apenas resolver isto para ganharmos dinheiro, uma vez que há postos de trabalho em risco e muita gente a passar mal”, garante.