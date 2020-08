Covid-19. Secretário de Estado emociona-se com "zero óbitos" mas pede cautela

Veja também:



O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, emocionou-se durante a conferência de imprensa de balanço da pandemia da Covid-19 em Portugal, nesta segunda-feira, o primeiro dia desde 17 de março sem mortos em resultado da Covid-19.

Lacerda Sales justificou a emoção, que o fez parar muitas vezes durante as respostas e voz embargada, com os "muitos meses a anunciar óbitos". "Para nós, do ponto de vista humano e para um profissional de saúde não é bom. Espero que possamos estar aqui a anunciar mais zero óbitos muitos mais dias", disse.

No entanto, nas várias vezes que falou do número, o secretário de Estado falou da "humildade" e da "cautela" ao olhar para os números, porque numa pandemia a "imprevisibilidade" e a "incerteza" fazem com que seja necessário esperar pelos próximos dias para continuar a avaliação.

Olhamos para estes números com humildade, com cautela, porque sabemos que, de um momento para o outro, esta situação se pode inverter", resumiu António Lacerda Sales.