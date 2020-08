Acidente em Soure. “Segurança não pode estar só baseada no elemento humano”

Saiba mais:

Se o sistema de controlo de velocidade estivesse instalado nas máquinas de manutenção que circulam nas linhas ferroviárias, poderia ter sido evitado o acidente de sexta-feira, dia 31 de julho) entre um comboio Alfa Pendular e uma máquina de trabalho da Refer. É o que defende, na Renascença, o presidente do Sindicato Nacional de Maquinistas.

“É uma falha grave permitir maquinaria daquele tipo circular em redes abertas à exploração sem o [mesmo] tipo de equipamentos [que os comboios], afirma António Domingues, referindo-se, em concreto, ao sistema Convel (controlo automático de velocidade), que existe nos comboios.

“A segurança não pode estar baseada apenas no elemento humano. As pessoas podem falhar, as máquinas também falham, mas são apenas um elo da cadeia de segurança. Os sistemas de segurança têm que ser redundantes e, quando o elemento humano falha, tem de haver um sistema que colmate essa falha”, sustenta, lembrando que, no acidente em Soure, “isso não aconteceu”.

O acidente matou duas pessoas – os dois trabalhadores que estavam no veículo de serviço – e causou 43 feridos.