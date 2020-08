Reino Unido regista 938 novos casos e nove mortes num dia

Veja também:



O Reino Unido registou 938 novas infeções de Covid-19 em 24 horas e nove mortes devido ao novo coronavírus nos hospitais, residências e lares, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde.

No total, foram confirmadas 305.623 infeções e 46.210 mortes no país desde o início da pandemia, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, embora as agências de estatística britânicas tenham contado pelo menos 56.400 certidões em que a causa de morte está associada ao novo coronavírus.

As autoridades de saúde britânicas comunicaram no domingo oito mortes por Covid-19, embora os números sejam habitualmente mais baixos perto do fim de semana. Na sexta-feira, foram noticiadas 120 mortes no Reino Unido e no sábado 74.

Confrontado com um aumento de casos em algumas regiões, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, adiou por pelo menos quinze dias o levantamento de algumas medidas de distanciamento social, que deviam ter entrado em vigor em Inglaterra este fim de semana.

Na cidade e zona metropolitana de Manchester foram impostas restrições adicionais, bem como aos condados ingleses de Lancashire e West Yorkshire.

Nestas zonas, as pessoas que vivem em casas diferentes não estão autorizadas a ter qualquer tipo de encontro, seja no interior ou no exterior.

A Câmara Municipal de Manchester decidiu declarar uma situação de "incidente grave" na cidade para facilitar às autoridades lidar "tão eficazmente quanto possível" com as novas restrições.