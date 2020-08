Primeiro-ministro do Kosovo infetado com o novo coronavírus

O primeiro-ministro do Kosovo, Avdullah Hoti, anunciou no domingo que o teste à Covid-19 que realizou deu resultado positivo. "Vou cumprir as minhas obrigações a partir de casa", afirmou.

A notícia foi avançada pela rede social Facebook, onde Hoti disse ainda que iniciou uma quarentena de duas semanas e que, além de uma tosse ligeira, não tem sintomas.