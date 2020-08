Austrália. Estado de Victória declara estado de calamidade

O estado de Victoria, o segundo mais populoso da Austrália, declarou o estado de calamidade e impôs novas restrições após um aumento do número de casos de Covid-19.

As autoridades decretaram o recolhimento obrigatório, das 20h00 às 05h00, para tentar controlar as movimentações e diminuir o risco de contágio. As únicas razões para sair de casa durante estas horas vão ser o trabalho ou cuidados médicos.

Além disso, a população não pode viajar a mais de cinco quilómetros de casa, o exercício físico está condicionado a uma vez por dia e apenas uma pessoa pode fazer compras de bens essenciais de cada vez.

Já os restaurantes, cafés, bares e ginásios vão fechar à meia-noite.



A partir de quarta-feira, as escolas vão iniciar o ensino à distância.