Rui Almeida é o novo técnico do Gil Vicente

Agora é oficial: Rui Almeida é o novo treinador do Gil Vicente.

Em comunicado, a equipa de Barcelos confirma que o técnico de 50 anos assume o comando da equipa na época 2020/21.

Na época anterior, Rui Almeida esteve nos franceses do Caen.

Rui Almeida, de 50 anos, trabalhou cinco anos nos dois principais escalões franceses, com passagens por Red Star (2015-2017), Bastia (2017), Troyes (2018/19) e Caen (2019/20), e foi adjunto de Jesualdo Ferreira nos gregos do Panathinaikos e no Sporting (2012/13), no Sporting de Braga (2013/14) e nos egípcios do Zamalek (2014/15).

Natural de Lisboa, o técnico começou por orientar CAC Pontinha, Atlético e a formação do Benfica nos anos noventa, antes de assumir as funções de coordenador técnico da Associação de Futebol de Lisboa, coadjuvar as equipas técnicas de Estoril-Praia (2002-2008) e Trofense (2008-2010) e comandar a seleção sub-23 da Síria (2010-2012).

A apresentação oficial vai decorrer esta terça-feira, às 11h30.

Rui Almeida substitui Vítor Oliveira. O Gil Vicente terminou em 10.º lugar, com 43 pontos.