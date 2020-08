Liga solicita abertura de inquérito à SAD do Feirense

A Liga Portugal vai solicitar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a abertura de um processo de inquérito, para averiguar se Kunle Soname, detentor de 70% da SAD do Feirense, é mesmo proprietário de uma casa de apostas na Nigéria.

Conforme avança o "Público", esta segunda-feira, Kunle Soname é dono da Bet9ja, uma plataforma africana de apostas desportivas, o que tornaria a sua posição na SAD do Feirense ilegal. Isto porque, segundo a alínea c) do Artigo 16.º da Lei n.º 101/2017, não pode ser administrador ou gerente de sociedades desportivas "quem possua ligação a empresas ou organizações que promovam, negoceiem, organizem, conduzam eventos ou transações relacionadas com apostas desportivas".

Em comunicado, a Luga garante "não ter conhecimento que qualquer membro dos Órgãos Sociais da SAD do CD Feirense seja proprietário de uma casa de apostas na Nigéria ou noutro lugar". O organismo informa, também, que desconhece a existência de "qualquer tipo de incompatibilidade" associada à administração da SAD fogaceira.

"Mais esclarece a Liga Portugal que o CD Feirense, segundo as participações qualificadas nas Sociedades Desportivas, publicadas nos termos da Lei no site da Liga Portugal, declarou que a sua SAD pertence em 29, 82% ao clube fundador e 70 % é da Travistock Global Resource, Lda., empresa cujo capital é dividido em duas parcelas. Uma de 80% é detida pelo Sr. Adebayo Tejuoso, e os restantes 20% pelo Sr. Fuad Akinsanuya, segundo a certidão entregue pelo CD Feirense, para os efeitos no disposto do ponto 5 dos Critérios Legais dos Pressupostos de Natureza Financeira, para a época 2020-21", esclarece o organismo.

A Liga Portugal comunica que solicitará, "de imediato", ao Conselho da Disciplina da FPF que abra um processo de inquérito, "para averiguar se existe qualquer matéria relevante do ponto de vista disciplinar".