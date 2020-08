Feirense garante que cumpre todas as regras da Liga

A SAD do Feirense garante que está a cumprir as regras das competições profissionais.

“A Feirense SAD cumpre e sempre cumpriu com todas as regras de licenciamento para as competições profissionais junto da Liga e, por outro lado, sempre efetuou a comunicação obrigatória para a plataforma de transparência da Federação Portuguesa de Futebol, não prestando, no seu entender, quaisquer falsas declarações”, lê-se no comunicado.

É a resposta ao facto de a Liga ter aberto um inquérito depois de uma notícia do Público que dava conta de que o líder da SAD, Kunle Soname, é dono de uma plataforma de apostas.

Segundo o Feirense, Soname não exerce funções de gestão.

“É verdade que o senhor Kunle Soname tem interesses na casa de apostas online Bet9ja e que desde 2015 é Presidente do Conselho de Administração da Feirense SAD, mas nunca foi administrador de facto e nunca exerceu a gestão da Feirense SAD, nem nunca foi designado como administrador executivo da Feirense SAD, pois a sua presença em Portugal é esporádica”, refere.

A SAD garante ainda que “no entender da Administração da CD Feirense SAD, não existe qualquer incompatibilidade, mas se a Federação Portuguesa de Futebol entender que existe, a CD Feirense SAD imediatamente acatará qualquer instrução nesse sentido e regularizará o que tiver que regularizar, em conformidade com a regulamentação desportiva aplicável”.

Na nota, a SAD acrescenta que são “graves, muito graves e completamente descabidas, as alegações e suspeitas feitas pelo Público relativamente à viciação de resultados envolvendo jogos da equipa de futebol da CD Feirense SAD”.

“Na verdade, nunca um jogador ou dirigente da CD Feirense SAD esteve envolvido em qualquer prática ilegal e os processos relativamente aos jogos com o Rio Ave e com o Paços de Ferreira estão a ser investigados e não envolvem nenhum arguido com ligações à CD Feirense SAD ou aos seus administradores ou acionistas”.