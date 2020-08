Falcão rescinde de forma amigável com o D. Aves

O futebolista Cláudio Falcão rescindiu de forma amigável o vínculo contratual com o Desportivo das Aves, após sucessivos salários em atraso, confirmou esta segunda-feira a assessoria do ex-jogador do clube despromovido à 2.ª Liga.

"Todo este processo foi conduzido de forma amigável entre a SAD e o atleta. Deixamos um agradecimento e uma palavra de apreço a todos os dirigentes do Desportivo das Aves, que, apesar das dificuldades atuais, estão a reunir todos os esforços para reerguer uma grande instituição", indica um comunicado enviado à Lusa pela agência Footinvest.

Cláudio Falcão, de 26 anos, cumpriu 28 jogos e estava vinculado até junho de 2021 à formação do concelho de Santo Tirso, pela qual assinou há quatro anos, oriundo dos brasileiros do Independente de Limeira, participando num ciclo inédito de três épocas seguidas dos nortenhos na Liga e ajudando a conquistar a Taça de Portugal em 2018.

O médio brasileiro evitou uma desvinculação unilateral com o Desportivo das Aves, ao contrário dos guarda-redes Quentin Beunardeau e Raphael Aflalo, dos defesas Jonathan Buatu e Mato Milos, dos médios Aaron Tshibola, Estrela, Pedro Delgado e Reko Silva e dos avançados Kevin Yamga, Rúben Macedo e Welinton Júnior.

A administração da SAD, liderada pelo chinês Wei Zhao, acumula quatro meses seguidos de salários em atraso e falhou na quarta-feira os requisitos de licenciamento das provas profissionais de 2020/21, tendo a Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional detetado três incumprimentos legais e 13 financeiros.

Além dos nortenhos, que terminaram a Liga na 18.ª e última posição e foram despromovidos à 2.ª Liga, o Vitória de Setúbal, 16.º colocado e primeiro clube acima da linha de água, também falhou três critérios legais, numa decisão passível de recurso para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol até às 23h59 desta segunda-feira.