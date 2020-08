Hoje é dia de Jesus no Benfica e pode ser dia de Conceição no FC Porto, de acordo com os jornais desportivos.

"Nova era (outra vez)", titula "A Bola". Jorge Jesus é apresentado hoje e tem como missão reerguer o Benfica.

"Sérgio renova", anuncia "O Jogo". Pinto da Costa revela que espera ter novo contrato assinado "em breve".

O "Record" faz manchete com um duelo entre grandes no mercado: "Dragão desvia Taremi e Nuno Santos".