Adiado sorteio da I Liga e adiado início da II Liga

O sorteio da I Liga foi adiado de dia 9 para 28 de agosto. Já o início da II Liga passa para 13 de setembro.

Em comunicado, a Liga Portugal dá conta destas duas alterações.

São vários os processos judiciais por resolver, o que levou a esta alteração.

“No seguimento da comunicação enviada pela Federação Portuguesa de Futebol dando conta da suspensão da identificação dos dois clubes do Campeonato de Portugal (FC Vizela e FC Arouca) para participação nas competições profissionais, e também derivado ao facto de o processo de licenciamento de CD C. Piedade e Casa Pia AC se encontrar em curso, a Liga Portugal vem, pelo presente, dar conta de que o arranque de competição da LigaPro [II Liga], inicialmente previsto para o dia 22 de agosto, ocorrerá no dia 13 de setembro”.

Neste seguimento, o sorteio das competições profissionais, “inicialmente agendado para o dia 9 de agosto, tem agora como nova data o dia 28 de agosto”.

Ainda não há confirmação da data para o início da I Liga.