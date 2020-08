Adeptos exigem readmissão do V. Setúbal na I Liga

Cerca de dois mil adeptos do Vitória de Setúbal juntaram-se esta segunda-feira na Praça de Bocage, no centro da cidade, para exigir a readmissão do clube na I Liga portuguesa de futebol.

Com mote “Pelo Vitória, por Setúbal”, a concentração serviu para protestar contra o impedimento do clube em inscrever-se nas competições profissionais, depois de a Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter reprovado o seu processo de licenciamento.

A manifestação tinha sido agendada no sábado, dia em que cerca de 200 adeptos já se tinham reunido com o mesmo intuito, poucas horas depois de terem lançado o repto na rede social Facebook.

Inconformados com a decisão da LPFP, vitorianos e setubalenses compareceram vestidos a rigor, com camisolas, cachecóis e bandeiras junto da estátua de Bocage, que tem na sua base dezenas de cachecóis que os adeptos têm aí depositado desde o fim de semana.