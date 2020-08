Luís Filipe Vieira. “Hegemonia no futebol português e ganhar na Europa”

O presidente do Benfica considera que a contratação de Jorge Jesus (JJ) representa o começo de “um ciclo novo”.

Luís Filipe Vieira garante que que irão “fazer tudo o que estiver ao alcance para que a família benfiquista seja feliz nos próximos anos”.

Olhando para Jesus, Vieira foi claro: “Desejamos-te as boas vindas, esperamos ter a hegemonia total e completa no futebol português e queremos ganhar na Europa. Esse é o nosso sonho”.

Depois de Luís Filipe Vieira, falou Rui Costa, ex-jogador e administrador do Benfica.

“Podia fazer minhas as palavras que tive em 2010. Benvindo neste regresso a casa e que tenhas o maior sucesso do Mundo - o teu sucesso será o nosso e de todos os benfiquistas. Abrindo este ciclo, que consigas aumentar o número de troféus que conseguiste conquistar no Benfica. Conheces toda a estrutura. Cá estaremos para te dar todo o apoio e para que no final de cada ano possamos festejar com os nossos adeptos todos os títulos que iremos alcançar”.

JJ foi apresentado esta segunda-feira, no Seixal, e assinou por duas épocas com o Benfica.