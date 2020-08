Francisco Benitez é candidato à presidência do Benfica. O movimento “Servir o Benfica” apresentou, esta segunda-feira, os nomes que vão liderar a lista às eleições de outubro.

Benitez, que foi presidente de uma associação dos adeptos benfiquistas, surge à frente da lista para a direção, Nuno Leite no Conselho Fiscal e Disciplinar e João Pinheiro na Mesa da Assembleia Geral.

"Sou apenas uma das faces do movimento de benfiquistas. A esmagadora maioria dos benfiquistas não me conhece, não sou notável nem famoso. Tenho 56 anos e sou sócio há 56 anos. Fui ainda atleta do clube de râguebi e sou licenciado em marketing. Hoje assumo-me como empresário”, refere num vídeo de apresentação.

“A credibilidade e a transparência têm de existir. Esta candidatura é um passo natural (...) Há que recentrar as prioridades do clube no sucesso desportivo", acrescenta num vídeo publicado pelo movimento nas redes sociais.