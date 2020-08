​Primeiro domingo de agosto com milhares de peregrinos em Fátima

Milhares de peregrinos participaram na Eucaristia deste primeiro domingo de agosto, em Fátima. Segundo informação disponibilizada pelo Santuário, foi uma “numerosa assembleia” que se reuniu no Recinto de Oração, onde foi celebrada a Missa, mas cumprindo as regras sanitárias em vigor, de distanciamento físico e uso de máscara.



Na homilia o Reitor do Santuário partiu do relato evangélico do milagre da multiplicação dos pães, para enfatizar que a lógica de Deus, proposta aos cristãos - e da qual os santos Pastorinhos são um modelo - é a lógica da “compaixão e da partilha”, que constituem “o verdadeiro antídoto contra a ditadura da indiferença e o egoísmo que marcam os nossos dias”.

“A lógica de cada um por si, que compreendemos muito bem porque é sedutora, sobretudo quando nós temos o necessário, que é apenas outra forma de dizer egoísmo, que se manifesta na indiferença perante os outros, é a lógica que Jesus rejeita” afirmou o padre Carlos Cabecinhas, lembrando que “o milagre da multiplicação dos pães” acontece sempre “quando nos compadecemos e partilhamos”.

“Não é um facto extraordinário de há dois mil anos, pode acontecer hoje, de cada vez que vencemos a indiferença e vamos ao encontro dos outros. Como Ele é necessário que nos deixemos tocar e compadecer pelo sofrimento dos outros”, sublinhou ainda.

De acordo com o Santuário de Fátima, este primeiro domingo de agosto “foi, porventura, o primeiro momento deste ano, em contexto de pandemia, a registar a afluência de milhares de peregrinos à Cova da Iria”.

Nos próximos dias 12 e 13 decorrerá a Peregrinação Internacional Aniversária de agosto, que celebra a quarta aparição de Nossa Senhora, e que é conhecida por ser a Peregrinação dos Migrantes e Refugiados. Tendo em vista a sua preparação o Santuário propõe um itinerário de aprofundamento espiritual em oito passos. Os textos e os podcasts serão disponibilizados diariamente, de manhã, em www.fatima.pt, a partir da próxima quinta-feira, dia 6 de agosto.