Paciência foi a maior virtude do herói da Taça de Portugal

Na segunda parte, não esteve Sérgio a orientar a equipa, mas esteve o adjunto, Vítor Bruno, que após o apito final, também ao microfone da RTP3, fez questão de fazer menção especial a Mbemba, que "passou um momento difícil no Porto", porque "inicialmente não era utilizado" .

Mbemba revelou que, depois da expulsão, no balneário, ao intervalo, Sérgio Conceição disse aos jogadores para "honrarem a camisola e irem com raça para a segunda parte, em honra dos adeptos e do presidente".

"Honrámos a camisola do Porto. Defendemos bem, tivemos as nossas ocasiões para marcar e correu bem. Aproveitei a oportunidade, não é fácil. Foi sentido de oportunidade", explicou o central, em francês.

No final da partida, em declarações à RTP3, Mbemba mostrou-se orgulhoso por ter ajudado a equipa a conquistar a dobradinha.

Chancel Mbemba foi o grande protagonista da final da Taça de Portugal. O central congolês, eleito melhor em campo para a Renascença , marcou os dois golos da vitória do FC Porto sobre o Benfica, por 2-1.

De facto, Mbemba chegou ao FC Porto no verão de 2018, por 4,5 milhões de euros. No entanto, na primeira época, fez apenas seis jogos. Esta temporada, com a saída de Militão, parecia que podia ganhar espaço, mas o FC Porto foi buscar Marcano, o que o deixou novamente tapado.

Até ao final de outubro, Mbemba participou somente em sete dos 16 jogos disputados pelo FC Porto. Contudo, a dada altura, começou a convencer Sérgio Conceição com a sua polivalência: o central internacional pela República Democrática do Congo pode também jogar a lateral-direito e médio-defensivo. Assim fez, permitindo a Corona soltar-se das amarras da defesa e jogar a extremo, e tapando as ausências de Danilo.

A partir de novembro, Mbemba só não esteve em campo em cinco jogos. Em 40 possíveis, o defesa entrou em 35. E além da polivalência, começou a mostrar, também, veia goleadora: foram seis ao todo, esta época.

Não obstante, jogar a médio-defensivo ou a lateral sempre foi opção de recurso para Mbemba. Porém, era essa a porta que continuava fechada por Pepe e Marcano e que só se abria quando um deles se lesionava.