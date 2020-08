Três bombeiros feridos em incêndio de Valongo

Três bombeiros ficaram feridos durante o combate às chamas em Valongo, distrito do Porto. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, os ferimentos dos bombeiros são ligeiros. Ainda assim foram todos transportados para o Hospital de São João, no Porto.

A mesma fonte adianta que os operacionais ficaram feridos porque um carro de bombeiros incendiou-se por razões neste momento ainda desconhecidas.

O incêndio mobiliza 79 bombeiros e 25 viaturas e está nesta altura dominado.